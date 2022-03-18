النازية الجديدة في أوكرانيا - حسين علوان حسين

2022/03/18 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين منذ عام 2014 ، نفذ النازيون الجدد في أوكرانيا – المدربون و الممولون بلا حدود من طرف الناتو - انقلاباً بقوة السلاح في أوكرانيا ، فسيطروا على مرافق الدولة كافة ، و أجبروا – تحت تهديد السلاح - الرئيس المنتخب بوروشنكو على مغادرة البلاد ، و قتلوا و هجروا الملايين من الأوكرانيين الروس في الدونباس و غيرها ، و فرضوا اللغة الأوكرانية بدلاً من اللغة الروسية على لناطقين بها ، و أبادوا المعارضة السياسية – ال ......





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