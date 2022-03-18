2022/03/18 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 439 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1028 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.1%.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تسجل أكثر من 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون" تشكل 30% من المواقف الوبائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل مئات الإصابات الجديدة بالجائحة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل مئات الإصابات الجديدة بالجائحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).