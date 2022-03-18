2022/03/18 | 16:45 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق - فريق التحرير
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ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 439 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل 1028 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.1%.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل مئات الإصابات الجديدة بالجائحة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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