2022/03/18 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافرات الإنذار تدوي داخل مركز أمريكي في مطار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الإنذار تدوي داخل مركز أمريكي في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات الإنذار تدوي داخل مركز أمريكي في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).