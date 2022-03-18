حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان في تحرك

2022/03/18 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان، الجمعة، قبل ساعات من حديث مرتقب بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

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