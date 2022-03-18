حكومة الإقليم تعلن حجم الإيرادات الضريبية وجهات إنفاقها

2022/03/18 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، أن الحصة الأكبر من دافعي الضرائب تبلغ 23% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية يتم إنفاقها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير رواتب الموظفين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأوضحت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم بمقطع فيديو […]

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