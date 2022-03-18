منظمات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية “واسعة النطاق” للحرب في أوكرانيا

2022/03/18 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2015 © ا ف ب/ارشيف بريندان سميالوسكي لندن (أ ف ب) – حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات “واسعة النطاق” للغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن “هولها […]

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