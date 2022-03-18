2022/03/18 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد مصادر أن مفاوضات التيار الصدري والإطار التنسيقي لم تتوصل حتى الان الى نتيجة تنهي الانسداد السياسي، خاصة بعد تأكيد الصدر على التزامه بالتحالف الثلاثي لتشكيل الكتلة الأكبر، وإكمال التفاوض مع الإطار التنسيقي كتحالف سياسي مقابل التحالف الثلاثي

وتؤكد مصادر ان اكبر عقبة لازالة الجليد بين التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي هي تمسك التيار بتسمية واختيار رئيس الوزراء الجديد، وإعطاء حق للإطار التنسيقي بالمشاركة في الحكومة وفقاً لاستحقاقه الانتخابي فقط .

وان اهم أسباب رفض الصدر دخوله بكتلة واحدة مع الإطار التنسيقي هو عدم تمكنه من تقديم مرشحه للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعقيدات جديدة في الحراك السياسي ولا ملامح للكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعقيدات جديدة في الحراك السياسي ولا ملامح للكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).