2022/03/18 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 988 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 29875”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 5 وفيات و439 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 5 وفيات و439 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).