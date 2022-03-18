زيادة التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران بعد حسم اشكالية” السيراميك”

2022/03/18 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي، الجمعة، عن زيادة التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي /المعلومة/،ان” التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران شهد زيادة ملحوظة في الساعات 48 الماضية بعد حسم اشكالية دخول شحنات السيراميك من قبل الجمارك العراقية من خلال […]

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