هل يجب إعادة النظر بخطط السفر إلى أوروبا.. بسبب الحرب الأوكرانية؟

2022/03/18 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول خبراء السفر والأمن إنه لا داعي للشروع بإلغاء الرحلات إلى أوروبا.وأنتّ تأمين السفر، وسياسات الحجز المرنة، وخطط الطوارئ أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

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