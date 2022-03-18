شاهد من الجو.. توافد الزائرين الى كربلاء لزيارة النصف من شعبان

2022/03/18 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

لمدينة كربلاء المقدسة وهي تستقبل

الزائرين لأداء زيارة النصف من شعبان.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها

ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق

الى مرقد الامام الحسين

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