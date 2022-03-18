ما اكرمهن الاّ كريم

2022/03/18 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

كثرت في الأدبيات الاسلامية النصوص

الشريفة التي تدين العنف ضد المرأة وعلى

لسان النبي محمد شخصيا جاء منها هذا

الحديث المتفق عليه ( ما أكرمهن الاّ

كريم وما أهانهن الاّ لئيم ) وقد اختزل

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