2022/03/18 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات الامنية، اليوم الجمعة،

بقطع طرق جديدة في محافظة كربلاء وذلك

بسبب كثافة الزائرين القادمين الى

المحافظة.

وقال مصدر أمني، ان "القوات الامنية

باشرت بقطع الطرق المؤدية إلى مركز

المدينة (الطوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طرق جديدة في كربلاء بسبب كثافة الزائرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع طرق جديدة في كربلاء بسبب كثافة الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).