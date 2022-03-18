الحشد الشعبي ينشر خمسة آلاف مقاتل لتأمين الزيارة الشعبانية

2022/03/18 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من خمسة آلاف مقاتل بخطة زيارة النصف من شعبان.وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “أكثر من خمسة آلاف مقاتل شاركوا بالخطة”.وأكد ضرورة “الالتزام بتوصيات القائد الشهيد ابو مهدي المهندس الذي كان يولي اهتماما خاصا […]

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