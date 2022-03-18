2022/03/18 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أُنقذ أكثر من 130 شخصًا إثر القصف الروسي لمسرح الدراما في مدينة ماريوبول الأوكرانية فيما لا يزال “المئات” عالقين في المبنى، حسبما أعلن ،اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال في مقطع فيديو “أكثر من 130 شخصًا أُنقذوا.



لكن مئات من سكّان ماريوبول لا يزالوا تحت الأنقاض”، واعدًا بمواصلة عمليات الانقاذ “رغم القصف” المتواصل في المدينة الساحلية.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: انقاذ 130 شخصًا عقب قصف المسرح في ماريوبول فيما لا يزال “المئات” تحت الركام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: انقاذ 130 شخصًا عقب قصف المسرح في ماريوبول فيما لا يزال “المئات” تحت الركام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).