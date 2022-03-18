بطاقة وقودية للحصول على البنزين في نينوى

2022/03/18 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أصدرت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، قرارا بالعمل بنظام البطاقة القودية للحصول على البنزين.

وذكرت ادارة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إلى أصحاب المركبات التي تعمل بمنتوج البنزين، لغرض تسجيل مركباتهم بغية الحصول على البطاقة الوقودية والتي سيتم العمل بها لاحقاً، يرجى التوجه إلى لجان التسجيل".

وبينت أن "لجان التسجيل في المحطات المدرجة أدناه:

1-الجانب الأيسر :

محطة(العريان ،النور ،الأحمد ،الأرشد، الحاصود، إيلاف )

2-الجانب الأيمن :

محطة ( أبو عبيدة ، الهارون ، المأمون ، مراكش ،القعقاع )

3-شرق الموصل

محطة ( أنيس ، بعشيقة ، الضياء ، النمرود )

بالإضافة إلى وجود محطات أخرى سيتم تحديدها من قبل مسؤول القاطع

4-غرب الموصل :

محطة ( تلعفر ، زمار ، سنوني ، ربيعة )

بالإضافة إلى وجود محطات أخرى سيتم تحديدها من قبل مسؤول القاطع

5-جنوب الموصل :

محطة ( القيارة ، الشورة )

بالإضافة إلى وجود محطات أخرى سيتم تحديدها من قبل مسؤول القاطع

6-شمال الموصل :

محطة( ألقوش ، الشيخان ،تلكيف)

بالإضافة إلى وجود محطات أخرى سيتم تحديدها من قبل مسؤول القاطع".

وأوضحت أن "المستمسكات المطلوبة هي:

(هوية الاحوال او البطاقة الموحدة ، سنوية السيارة ، البطاقة التموينية نينوى ) اصلية".

وأكدت أنه "لايسمح بالوكالات بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات محافظات".

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