الحشد الشعبي: أكثر من خمسة آلاف مقاتل مشارك بخطة زيارة النصف من شعبان

2022/03/18 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من خمسة آلاف مقاتل بخطة زيارة النصف من شعبان.وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، في بيان، إن “أكثر من خمسة آلاف مقاتل شاركوا بالخطة”.وأكد ضرورة “الالتزام بتوصيات القائد الشهيد ابو مهدي المهندس الذي كان يولي اهتماما خاصا بالزيارات المليونية”.

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