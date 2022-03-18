“أنصار المرجعية” في ذكرى فتوى الجهاد: لم نترك شعبنا تحت سياط الجلادين

2022/03/18 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق امر لواء انصار المرجعية حميد الياسري اليوم الجمعة، بالذكرى الثامنة لفتوى “الجهاد” التي اطلقتها مرجعية النجف، لوقف زحم تنظيم داعش والتصدي للتنظيم.وقال الياسري في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “كنا في ذلك اليوم بين خيارين بين أمنيات النفس الهابطة التي ذكرتنا ان لكم عائلة واطفال وأعمال من لهم بعدك ، والخيار […]

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