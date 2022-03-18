القرعة تحدد مسار برشلونة في اليوروبا ليغ

2022/03/18 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيلتقي برشلونة الإسباني مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وفق ما أسفرت عنه القرعة الجمعة والتي أوقعت أتالانتا الإيطالي بمواجهة لايبزيغ الألماني.

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