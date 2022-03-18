تحرك برلماني لتعديل فقرات في الدستور

2022/03/18 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكد النائب عن تحالف تصميم علي المشكور، اليوم الجمعة، أن الكثير من فقرات الدستور تحتاج إلى تعديل شامل.وقال المشكور في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " هناك الكثير من فقرات في الدستور تحتاج إلى تعديل شامل وخاصة المواد التي اضطررنا معها الذهاب إلى المحكمة الاتحادية".وأضاف، أن "الدستور وفقراته من المفروض أن تكون واضحة وتعالج جميع الحالات التي يمكن أن يمر بها البلد، وعليه فإنه من البديهي أن يتم تحديث وتعديل الكثير من هذه الفقرات".ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في فائق زيدان، في وقت سابق، إلى تعديل الدستور العراقي.

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