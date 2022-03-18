“كاس” ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات فيفا

2022/03/18 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الجمعة، استئناف الاتحاد الروسي لكرة القدم عقوبة الاتحاد الدولي للعبة استبعاده من المنافسات الدولية.ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، حكما مسبقا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو […]

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