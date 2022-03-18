معهد بريطاني يمنح شهادات لجامعي تراث الأقليات غير المدوّن في العراق

2022/03/18 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك -الزمان جرى في رحاب المركز الطلابي لجامعة دهوك بإقليم كردستان العراق حفل توزيع الشهادات على جامعي التراث غير المادي للاقليات في ختام المرحلة الأولى من مشروع جمع التراث غير المادي الذي تعاونت فيه جامعتا الموصل و دهوك مع معهد دراسات التنمية في جامعة سا**** البريطانية الداعم الأساس للمشروع الذي يستكمل حلقاته بزيارة المشاركين فيه […]

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