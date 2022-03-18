شاهد بالفيديو.. جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في أوكرانيا

2022/03/18 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOCI-SOKFBw

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