القانون: اربيل ستضغط لمنع اي تحقيق حقيقي في مقر الموساد الاسرائيلي

2022/03/18 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اكد القيادي في ائتلاف القانون تركي جدعان، الجمعة، بان اربيل ستضغط لمنع اي تحقيق حقيق وشفاف في مقر الموساد الاسرائيلي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وجود مقرات سرية للموساد الاسرائيلي معلومات وردت قبل 2003 وبعده وهناك حديث عن انتقال شحنات نفط […]

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