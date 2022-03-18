2022/03/18 | 17:42 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفتتح العتبة الحسينية المقدسة، يوم غد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي.. المرجعية الدينية العليا تهدي اهالي نينوى مستشفى باحدث المواصفات (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السبت، مستشفى البتول التعليمي سعة 220
سريرا هدية من المرجعية الدينية العليا
الرشيدة الى اهالي محافظة نينوى وضمن
سلسلة المباني الصحية التي نفذتها
العتبة الحسينية ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي.. المرجعية الدينية العليا تهدي اهالي نينوى مستشفى باحدث المواصفات (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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