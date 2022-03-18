لمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي.. المرجعية الدينية العليا تهدي اهالي نينوى مستشفى باحدث المواصفات (صور)

2022/03/18 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح العتبة الحسينية المقدسة، يوم غد

السبت، مستشفى البتول التعليمي سعة 220

سريرا هدية من المرجعية الدينية العليا

الرشيدة الى اهالي محافظة نينوى وضمن

سلسلة المباني الصحية التي نفذتها

العتبة الحسينية ا

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