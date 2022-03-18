الرئيس الصيني لنظيره الأميركي: نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد

2022/03/18 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد التلفزيون الحكومي الصيني اليوم الجمعة، بأن رئيس البلاد شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن “نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد”.وأكد شي جين بينغ لبايدن بحسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي أن “العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية”، معتبرا أن […]

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