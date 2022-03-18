الإطار التنسيقي يحسم موقفه بالتصويت لبرهم صالح لرئاسة العراق

2022/03/18 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانيةأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، بأن الإطار التنسيقي حسم امره بشأن التصويت لمرشحنا برهم صالح في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان هناك جهات أخرى أبدت تأييدها لمرشحنا .

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر لـ(بغداد اليوم ) ان "برهم صالح هو مرشحنا وسندخل به جلسة السبت منافسا للحصول على منصب رئيس الجمهورية للفترة من 2022 إلى 2026".

وأضاف ان "كتل عديدة أبرزها الإطار التنسيقي أعلنوا حسم موافقتهم على التصويت لصالح، والايام المقبلة قد تشهد مضي أعضاء وكتل أخرى للتصويت لمرشحنا"، مردفا: "لم نصل إلى الآن لتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

هذا وأعلن القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني بوقت سابق في حديث لـ(بغداد اليوم) عزم الإطار على التصويت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي سيكون رئيسا للجمهورية حتى عام 2026".

وبين ان "المرشح كان برهم صالح أو غيره شرط ان يكون مرشح الاتحاد فسيحضى بأصوات أعضاء الاطار".

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