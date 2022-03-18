ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية غربي الانبار         

2022/03/18 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، بالاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق غربي الانبار .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية صنوف […]

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