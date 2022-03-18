2022/03/18 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، بالاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق غربي الانبار .
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية صنوف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، بالاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في مناطق غربي الانبار .
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية صنوف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اسلحة متنوعة بعملية امنية غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).