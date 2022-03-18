برشلونة يواجه فرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي.. ومواجهات متوازنة بين المتأهلين

2022/03/18 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ،اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية، أبرزها برشلونة الاسباني مع إينتراخت فرانكفورت الألماني، في مواجهة قوية ستجمع الفريقين، وذلك بعدما أقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

وجاءت مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي كالتالي :اينتراخت فرانكفورت × برشلونةلايبزيج × أتالانتاوست هام × ليونسبورتنج براجا × جلاسكو رينجرز

وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي يوم الخميس 7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن فريق فياريال الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11 – 10.

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