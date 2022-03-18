الغانمي يصل كربلاء للوقوف على تفاصيل الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية

2022/03/18 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله ،اليوم الجمعة، الى محافظة كربلاء المقدسة.

وتأتي زيارة الغانمي ويارالله الى كربلاء،حسب البيان ، للوقوف على تفاصيل الخطة الأمنية بمناسبة الزيارة الشعبانية

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