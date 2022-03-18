كاشفاً السبب.. الزاملي يطالب وزير الداخلية بالغاء استقطاع بدل الطعام (وثيقة)

2022/03/18 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان اليوم الجمعة، وزير الداخلية بالغاء استقطاع بدل الطعام.وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الزاملي، تلقته “ايرث نيوز” انه “يرجى التفضل بالاطلاع وامكانية الغاء الأمر المتعلق باستقطاع مبلغ بدل الطعام كونه لا يصب في مصلحة الموما اليهم، واتخاذ ما يلزم وفق ما يحقق المصلحة العامة لمنتسبي […]

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الزاملي يطالب وزير الداخلية بالغاء استقطاع بدل الطعام (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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