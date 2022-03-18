بوتين يختفي فجأة عن الشاشات أثناء خطاب أمام آلاف الروس

2022/03/18 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة، الجمعة، عن الشاشات أثناء خطاب كان يلقيه في عرض موسيقي كبير في موسكو بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني.

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