قيادي في الاطار يدعو سلطات اربيل لكشف سر اختفاء ارشيف كاميرات مقر الموساد

2022/03/18 | 18:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، الى كشف سر اختفاء ارشيف كاميرات مقر الموساد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سلطات اربيل تؤكد منذ ايام بان المقر الذي استهدف مؤخرا ليس تابع للموساد بل لرجل اعمال كردي ورغم عدم قناعتنا بما […]

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