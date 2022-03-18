2022/03/18 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف قاعدة بلد عمل إرهابي يستهدف تقويض قدراتنا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.قاسم الاعرجي

ظهرت المقالة الأعرجي: هذا ما يُراد من استهداف قاعدة بلد الجوية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: هذا ما يُراد من استهداف قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: هذا ما يُراد من استهداف قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).