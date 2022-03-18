بالفيديو.. انهيار مشروع مد مجاري في ناحية يثرب بصلاح الدين

2022/03/18 | 18:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى شهدت ناحية يثرب في صلاح الدين انهيار مشروع مد انابيب مجاري بشكل مفاجى وسط محاولات الاهالي لنجدة 4 من العمال باتوا تحت التراب.

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