مؤشرات فساد.. البرلمان يطالب الداخلية بإلغاء استقطاعات بدل الطعام

2022/03/18 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بإلغاء استقطاعات بدل الطعام، فيما عزا ذلك إلى وجود مؤشرات فساد في عقود إطعام الشرطة.

وقال الزاملي بحسب وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، وردت نسخة منها إلى السومرية نيوز، إنه "تردنا العديد من الطلبات والمناشدات من منتسبي مديرية شرطة محافظة بغداد وأفواج الطوارئ في محافظة بغداد الذين يطالبون بإلغاء قرار الوزارة المتعلق باستقطاع مبلغ بدل الطعام منهم كون أغلبهم يسكنون بالقرب من مقار عملهم".

وأضاف، أن "القرار يؤثر على دخلهم الشهري المحدود علما أنه تكررت حالات إبرام عقود إطعام الشرطة في نهاية عمر الحكومة الحالية ولدينا مؤشرات بأن هذه العقود يشوفها الفساد، مع العرض أنه لم تبرم الحكومات السابقة مثل هذه العقود التي تضر بمعنويات المنتسبين".أدناه الوثيقة:

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