مشتركو “نتفليكس” يتلقون قراراً غير متوقع بسبب مشاركة كلمة السر!

2022/03/18 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد سنوات من التغاضي، يبدو أن منصة نتفليكس الأميركية، ستبدأ بمعاقبة المتحايلين الذين يشاركون كلمة السر مع غيرهم بهدف التوفير.فقد أعلنت المنصة الشهيرة، الأربعاء، أنها ستجري تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين خارج منازلهم.وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي […]

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