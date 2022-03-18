التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الزامبي

2022/03/18 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمباراته الدولية الودية أمام نظيرهِ الزامبي والتي ستقام في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد في تمام الساعة (8:00) مساء اليوم.

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