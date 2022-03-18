شبكة بي ان سبورت تحدد معلق مباراة الكلاسيكو

2022/03/18 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة حددت شبكة قنوات بي ان سبورت، اليوم الجمعة المعلق المختار لمباراة الكلاسيكو الاحد المقبل.

وذكرت الشبكة ان "مجموعة قنوات بي ان سبورت اختارت المعلق الجزائري، حفيظ الدراجي، لتولي مسؤولية التعليق على مباراة الكلاسيكو".

وأضافت ان "الدراجي سيتولى التعليق بمباراة الكلاسيكو الاحد المقبل".

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