2022/03/18 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران أنشأت نظاما مصرفيا سريا للالتفاف على عقوبات واشنطن، ما مكنها من تحمل الحصار الاقتصادي.ووفقا لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق تحصلت عليها الصحيفة، فإن إيران “أنشأت نظاما مصرفيا وماليا سريا للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب […]

ظهرت المقالة مصادر صحفية تكشف عن قيام إيران بانشاء نظام مصرفي “سري” بسبب العقوبات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر صحفية تكشف عن قيام إيران بانشاء نظام مصرفي “سري” بسبب العقوبات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر صحفية تكشف عن قيام إيران بانشاء نظام مصرفي “سري” بسبب العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).