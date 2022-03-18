الشحرورة تصل الموصل قبل سقوط الصواريخ.. الربيع شاهد على التفاصيل

2022/03/18 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تموت ذاكرة العراقي الزاخرة بتاريخ حافل يتردد صداه كلما نظرت إلى حال المدينة اليوم بعد الموت والويلات، لكن ومع اقتراب الربيع يعود للذاكرة مهرجان ربيع الموصل الأول الذي أقيم في أوائل السبعينات من القرن الماضي والذي احتضن نجوم الفن العراقي والعربي.

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