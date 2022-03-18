ايران تخترق ملعب بغداد السياسي متبجحة بعزمها تكرار الهجمات

2022/03/18 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

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مع الموقف العراقي والعربي والدولي الموحد في رفض الهجوم الايراني على اربيل ، كانت التصريحات الايرانية أكثر صدمة عندما وصفها سياسيون بالتبجح وانتهاك سيادة بغداد السياسية، سيما مع تصريحات قائد فيلق الفدس في الحرس الثوري الايراني التي عقبت تصريحات مثيرة أيضا لسفير طهران في العراق.

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