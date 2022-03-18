يحوي 17 أجنبياً.. الشرطة تتلقى معلومات عن منزل في بغداد (صورة)

2022/03/18 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ فوج طوارىء الرابع في شرطة بغداد يقتاد ١٧ اجنبي مخالف لشروط الإقامة ……… بناءا على معلومات توفرت لدى فوج طوارىء بغداد الرابع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود دار يحوي عدد من الوافدين الاجانب مخالفين لشروط الإقامة وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل […]

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الشرطة تتلقى معلومات عن منزل في بغداد (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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