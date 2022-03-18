الرئيس الصيني يبدي لبايدن تخوفه من نشوب نزاع

2022/03/18 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، لنظيره الأميركي، جو بايدن، خلال المكالمة التي جرت بينهما أن نشوب نزاع "ليس من مصلحة أحد"، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني.

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