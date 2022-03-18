الأعرجي: استهداف قاعدة بلد هو عمل إرهابي غايته تقويض قدرات العراق

2022/03/18 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

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قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ،اليوم الجمعة، إن استهداف قاعدة بلد هو عمل إرهابي غايته تقويض قدرات العراق في مواجهة داعش الإرهابي.

وأشار الأعرجي في تغريدة عبر تويتر، إلى أن استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، هو عمل إرهابي يستهدف تقويض قدرات الجيش العراقي وقواته الأمنية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

استهداف قاعدة بلد عمل إرهابي يستهدف تقويض قدراتنا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) March 18, 2022

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