الرئيس الصيني لبايدن: البلدان يتحملان مسؤولية إرساء السلام في العالم

2022/03/18 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ،اليوم الجمعة، أن على الصين والولايات المتحدة أن “تتحملا المسؤوليات الدولية المتوجبة علينا” وذلك خلال مكالمة مع نظيره الأميركي جو بايدن، حسبما ذكر التلفزيون الصيني.

ونقل التلفزيون الرسمي سي سي تي في عن شي قوله إن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن “تمضي في المسار الصحيح” في إطار الجهود نحو إرساء “السلام والطمأنينة في العالم”.



والمكالمة هي الأولى بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الصيني أن نشوب نزاع “ليس من مصلحة أحد”، وفق ما أفاد التلفزيون الصيني.

وأكد شي جينبينغ لبايدن بحسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي أن “العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية” معتبرا أن “السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الاسرة الدولية”.

المصدر: AFP

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