فيلم الرسوم المتحركة - هروب - يدين الحروب والانظمة القمعية . - علي المسعود

2022/03/18 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود FLEE - by Jonas Rasmussen" هروب "، هو فيلم وثائقي دنماركي بالرسوم المتحركة (أنيميشن)، إنتاج 2021، فاز بجائزة لجنة التحكيم لمهرجان السينما العالمية في "صاندانس" .



يسأل المخرج الدانمركي " راسموسن " في بداية الفيلم بطل الحكاية أمين :"ماذا يعني لك الوطن؟"، يظهر الاستغراب على وجه أمين ويقول : "وطن؟"، ثم يتابع : "الوطن هو مكان ما آمن ".



هذه هي إفتتاحية الفيلم الدنماركي الذي ......





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