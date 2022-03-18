هل اتاك حديث البيض - مجدي جورج

2022/03/18 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج بمناسبة حديث عمرو اديب بانه يجب علي الفقراء الاستغناء عن البيض الاورجانيك وان ياكلوا البيض العادي حتي لا ترتفع الاسعار وبمناسبة ما قاله نقيب الفلاحين بعدم قيام الفلاحين بحشو البط بالفريك لان هذا يمكن ان يرفع اسعار القمح اكثر واكثر وان ياكلونه محشي بالارز وبمناسبة ما يبثه الاعلام والاعلاميين ليل نهار بضرورة تحمل المواطن العادي موجة الغلاء هذه فاننا نقول :-اولا حقيقي الغلاء موجة طالت العالم اجمع ......





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