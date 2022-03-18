الانبار تطالب بالإسراع بإعادة اعمار وتأهيل المعامل الحكومية

2022/03/18 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، الحكومة المركزية بالاسراع باعادة اعمار وتأهيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 18 عام في المناطق الغربية .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية ليس لديها اي معلومات عن الدواعي الحقيقة التي تقف وراء عدم تشغيل المعامل […]

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