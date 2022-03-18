فض مشاجرة وضبط كمية من الأسلحة والاعتدة في بغداد

2022/03/18 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن فض مشاجرة وضبط كمية من الأسلحة والاعتدة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “بعد حصول مشاجرة ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الخامس التابع الى قيادة شرطة بغداد، وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتطويق مكان الحادث والقاء القبض على جميع […]

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